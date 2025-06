Pleunie (25) raakte alles kwijt door designerdrug 'miauw': 'Ik had geen rem meer'

Het gebruik van de verboden designerdrug 3-MMC, ook wel 'miauw' genoemd, is in korte tijd explosief toegenomen in Nederland. Waar in 2022 nog zo’n 90.000 mensen het middel gebruikten, zijn dat er in 2024 naar schatting al 250.000. Vooral de snelle werking, lage prijs en moeizame handhaving maken het volgens het Trimbos-instituut tot een gevaarlijke en verslavende drug.

P leunie (25) uit Liessel weet hoe de drug je leven kan verpesten. Wat begon als een experiment op een festival, groeide uit tot een zware verslaving. "Ik gebruikte eerst alleen in het weekend, maar al snel zat mijn hele week vol", vertelt ze. "Ik raakte mijn huis kwijt, at niet en sliep soms dagen niet." Uiteindelijk liet ze zich behandelen in een afkickkliniek in Zuid-Afrika. Inmiddels is ze 1,5 jaar clean, vertelt ze in bovenstaande video.

Volgens cijfers van Trimbos is het gebruik van 3-MMC in Nederland in 2 jaar bijna verdrievoudigd: van 90.000 gebruikers in 2022 naar 250.000 in 2024. Vooral onder uitgaanders is het middel populair – in 2023 gebruikte ruim 33 procent van de feestgangers tussen de 16 en 35 jaar het middel, tegenover nog geen 9 procent in 2020. Daarmee staat 3-MMC inmiddels op plek 3 van meest gebruikte drugs, na xtc en cannabis.

Pleunie wil met haar verhaal anderen waarschuwen en helpen. "Herstel is mogelijk, ook als je denkt dat het te laat is. Ik ben geen junk, ik ben gewoon Pleunie – en ik ben er nog."

Waarschuwen lijkt dit weekend nog relevanter want door een aankomend verbod op designerdrugs is er een run ontstaan op de drugs in webshops.