Cees (56) werd mishandeld tijdens het hardlopen: 'Doorlopen homo, zeiden ze'

Noordwijkerhout werd op 11 november opgeschrikt door een geweldsincident. Cees van der Valk (56) werd die avond zwaar mishandeld tijdens het hardlopen. Cees' leven is volledig veranderd: op dit moment kan hij alleen nog maar vloeibaar eten. De politie heeft nog niemand aangehouden en is druk op zoek naar getuigen.

Cees werd in elkaar geslagen nadat hij verhaal wilde halen bij vier personen in een auto. Hij werd namelijk uitgescholden. Toen een van de inzittenden door het lint ging, besloot Cees naar huis te gaan. Maar de bijrijder achtervolgde Cees, gaf hem een kopstoot en meerdere rake klappen.

"Ik was aan het hardlopen. Bijna klaar en bijna thuis. Ik hoorde opeens vanuit een auto: 'Doorlopen homo'", vertelt Cees tegen Hart van Nederland. "Ik vroeg waarom een van hen 'homo' naar mij riep. Een bijrijder had een ballon in zijn mond. Hij zei: 'doorlopen kankerlijer.' Ik vroeg wat de bedoeling was. Op een gegeven moment zei de bestuurder dat ik beter weg kon gaan. Ik besloot weg te gaan maar kreeg een kopstoot."

Oude donkere auto

Wat Cees op 11 november is overkomen, gebeurt eigenlijk nooit, zegt hij. Hij moet nog maanden herstellen. "Mijn rechteroog werkt nog niet helemaal, ik heb wat problemen met de zenuwen en de kaakbreuk moet herstellen", vertelt Cees. "Ook was mijn linkeroor gescheurd en lag mijn elleboog open. Dit jaar kan ik alleen nog maar vloeibaar eten."

Maar niet alleen Cees heeft last van de aanval, hij ziet dat het incident ook invloed heeft op de buurt. Kinderen durven niet meer buiten te spelen.

De politie heeft nog niemand aangehouden voor de mishandeling. Wel zijn er diverse tips binnengekomen, aldus een woordvoerder. "We zijn dringend op zoek naar mensen die ons meer kunnen vertellen. Het gaat om een oude donkere auto met mogelijk in het kenteken 'TT'. In de auto zaten drie mannen en een vrouw."