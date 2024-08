Carel durft niet meer naar buiten: angst na confrontatie met gewapende buurman

Carel uit Westervoort leeft in angst nadat hij vorige week oog in oog stond met zijn agressieve buurman, die een doorgeladen pistool op hem richtte. De stress en slapeloze nachten eisen hun tol. Ook voelt hij zich in de steek gelaten door de autoriteiten. Het onverwachte bezoek van burgemeester Arend van Hout afgelopen donderdag bood enige troost, maar de zorgen blijven onverminderd.

Het incident vond plaats op 22 augustus, toen een 21-jarige buurtbewoner plotseling een geladen vuurwapen op Van Zetten richtte. De politie reageerde snel en greep met zwaarbewapende eenheden in. De dader werd diezelfde nacht nog gearresteerd en zit nu in voorlopige hechtenis.

'Dreiging nog niet voorbij'

Volgens Carel is de dreiging echter nog lang niet voorbij. De man en zijn moeder, die samen voor aanhoudende overlast zorgen, blijven een bron van angst en onzekerheid in de buurt. "Ik ben niet de enige; andere buren zijn ook bedreigd en net zo van slag als ik. We hebben hulp nodig, en snel," benadrukt Carel.

Burgemeester Van Hout heeft beloofd de situatie nauwlettend te volgen en samen met de politie, de woningbouwvereniging en het Openbaar Ministerie naar mogelijke oplossingen te zoeken. Op last van de burgemeester moet de moeder van de man in ieder geval drie maanden het huis uit. De woning wordt voor die tijd gesloten.

Sceptisch

Maar Carel blijft sceptisch: "Ik zou wel willen verhuizen, maar ik woon hier sinds 1997. Ik kan nu niets. Soms ga ik nog even met de hondjes naar buiten, maar zelfs dat voelt onveilig."