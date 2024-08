Jongen (14) aangehouden nadat moeder pistool in zijn tas ziet

Een 14-jarige jongen is maandagmiddag aangehouden voor vuurwapenbezit in Amsterdam-Noord. Zijn moeder had de politie gebeld toen ze een vuurwapen in zijn tas zag. Later bleek dat het om een neppistool ging.

De zoon werd maandagavond weer vrijgelaten nadat was vastgesteld dat het wapen nep was. Ter plaatse was het neppistool niet te onderscheiden van een echte en daarom werd de jongen opgepakt op verdenking van vuurwapenbezit.

Het Openbaar Ministerie beslist later wat er met de zaak gebeurt.

ANP