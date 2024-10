Buurt geschokt door dode man die jaren onopgemerkt in huis lag: 'Dit gebeurt te vaak'

Buurtgenoten van de man die vermoedelijk jarenlang dood in zijn Amsterdamse woning lag, zijn geschokt. Ze reageren ontstemd over het feit dat de man al zo lang levenloos in zijn woning heeft gelegen zonder dat iemand iets heeft gemerkt. "Het is treurig, maar het is niet de eerste keer dat dit hier gebeurt."

Buren reageren wisselend op de dood van de man, maar over één ding is iedereen het eens: "Ik vind dat dit soort dingen te vaak gebeurt. Er wordt wel geklaagd, maar er wordt te laat ingegrepen. Dat zie je vaker in dit land," zegt een buurtbewoner. Hij heeft ook niet gemerkt dat er al langer dan een jaar iemand miste in zijn straat. "Als je die man niet kent en je praat niet met elkaar..."

Een andere buurtbewoner reageert meer gelaten: "Het is treurig, maar het is niet de eerste keer. Het gebeurt vaker. Niemand zoekt hem op, en dan gaat hij dood." Een vrouw uit de buurt is juist wel geschokt: "Ik vind het schokkend, jammer dat we elkaar niet meer kennen." Ook zij heeft een soortgelijk verhaal meegemaakt met haar buurman. "Die lag er twee maanden, en ik heb ook niks geroken of gemerkt."

Geen actie ondernomen

De woningcorporatie van de man vindt het vreselijk dat niemand hem gemist heeft. "Hij blijkt er dus al heel lang te liggen, vreselijk dat zoiets gebeurt," reageert woordvoerder Wim de Waard van Eigen Haard. Volgens hem was er vorig jaar al een melding over de man, maar kon er geen actie worden ondernomen omdat het geen zorgmelding was, maar meer een afwezigheidsmelding. En dat gebeurt volgens De Waard wel vaker. In dit geval bleek de bewoner al die tijd dood in zijn woning te liggen. "Meneer is niet gemist. Er zijn geen signalen geweest, ook niet vanuit zijn omgeving."