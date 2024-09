Vrouw (80) ligt ruim elf weken dood in woning Alblasserdam

Een 80-jarige vrouw die donderdag dood is gevonden in een flatwoning aan de De Savornin Lohmanweg in Alblasserdam, heeft daar vermoedelijk al meer dan elf weken gelegen. Dat vermoedt de politie op basis van gesprekken met buurtbewoners en de grote hoeveelheid ongeopende post in haar woning.

Omwonenden hebben de vrouw in juli voor het laatst gezien. Toen voelde ze zich niet goed en is ze geholpen om de trap op te komen, vertellen buurtbewoners aan Alblasserdamnieuws. Ook viel het op dat ze al enige tijd niet meer verscheen bij haar vrijwilligerswerk. Dit leidde ertoe dat handhavers van de gemeente Alblasserdam besloten langs haar woning te gaan om te controleren hoe het met haar ging.

Geen misdrijf

Toen de handhavers en de politie de woning binnengingen, troffen ze de vrouw overleden aan. Er is in eerste instantie een grondig onderzoek ingesteld, omdat onduidelijk was hoe ze is overleden. Uiteindelijk bleek uit het onderzoek dat er geen sprake was van een misdrijf.

Op basis van de ongeopende post en de verklaringen van buurtbewoners concludeert de politie dat de vrouw waarschijnlijk al begin juli is overleden.