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Britt (18) vraagt aandacht voor zinloos geweld nadat vriend voor haar ogen werd mishandeld

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 17:07

De 18-jarige Britt Wauben is een van de 35 deelnemers die over drie weken strijden om de titel Miss Teenager Netherlands. Britt gebruikt haar deelname aan de verkiezing om aandacht te vragen voor zinloos geweld. Vorig jaar werd haar vriend Duke (21) tijdens de Elfde van de Elfde in Den Bosch zwaar mishandeld.

Miss Teenager Netherlands wordt wel gezien als het kleine zusje van de Miss Nederland-verkiezing. Bij de verkiezing draait het niet alleen om uiterlijk. De verkiezing is ook bedoeld als leerschool voor jonge vrouwen, waarbij persoonlijke ontwikkeling en zelfvertrouwen centraal staan.

Veel steun op social media

Britt deelde haar verhaal op sociale media en kreeg daarop veel positieve reacties. "Mijn filmpje hierover op mijn socials is heel goed ontvangen, veel mensen hebben er positief op gereageerd en steunen me. Of mensen reageren die zeggen zelf ook zoiets naar te hebben meegemaakt."

Ook Duke steunt haar deelname. Met hem gaat het volgens Britt nog altijd niet goed. "Duke is ook trots, het gaat nog steeds niet heel goed met hem. Hij wil en moet geholpen worden maar de wachtlijst is heel lang. Hij zit te wachten." De gebeurtenissen hebben ook op Britt veel impact gehad. "Mensen staan er niet bij stil hoe groot de gevolgen kunnen zijn. Ik heb nog veel herinneringen aan die avond, het was heel heftig."

Door Redactie Hart van Nederland

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