Brabants gezin moet plots binnen dagen woning uit vanwege asbest

Een familie uit het Brabantse Hooge Zwaluwe dreigt op straat te komen staan, samen met hun dieren. In het huis en in de stallen is asbest gevonden en dat is gevaarlijk voor de gezondheid. Het huurcontract van de familie loopt volgende zomer pas af, maar door de asbestvondst afgelopen vrijdag moeten ze nu maandag al hun woning verlaten.

"Volgens de informatie die wij hebben gekregen is het advies zo snel mogelijk te vertrekken.", aldus Mangelique van Loo, een van de bewoners. "Vier volwassen bewoners, onze dieren en een volledig huishouden moet nu binnen een weekend vertrokken zijn." Door de asbestvondst heeft het gezin dus maar één weekend om nieuw onderkomen te vinden.

Woonruimte vinden lukt niet

"We proberen ondertussen al jaren een andere woning te vinden", vertelt Mangelique. "Maar ondanks jarenlang zoeken is het ons tot nu toe niet gelukt om passende en financieel haalbare woonruimte te vinden voor ons huishouden en onze dieren."

In maart dit jaar hebben bewoners en verhuurder een overeenkomst opgesteld waarin bepaald is dat het huurcontract in juli 2027 opgeheven zou worden. In deze overeenkomst is ook vastgesteld dat de verhuurder geen zorgplicht meer heeft voor de bewoners. Daarom is verhuurder in dit geval niet verplicht een noodwoning te regelen.