Bizarre situatie in Hoevelaken: wie stuurt toch die mysterieuze pakketjes naar bewoners?

De inwoners van Hoevelaken weten niet wat hen overkomt. Al wekenlang ontvangen ze mysterieuze pakketjes op hun deurmat – met spullen die ze nooit hebben besteld. Ook is de afzender onbekend. Het gekste van alles: de pakketten zijn wel degelijk goed geadresseerd, maar de namen erop kloppen voor geen meter.

Wat de herkomst van de pakketjes nog vreemder maakt, is dat ze vaak uit het buitenland komen: van pakketpunten in Duitsland, distributiecentra in Italië of bezorgbedrijven in Frankrijk. Toch lijkt het niet om oplichting te gaan. Niemand heeft tot nu toe een rekening ontvangen, en er zijn ook geen dreigende aanmaningen of ongewenste telefoontjes geweest.

"Het is een bizarre situatie", zegt Sierou de Vries, die zelf schuurpapier ontving in een pakketje. "We krijgen geen uitleg van Amazon, en ook de bezorgbedrijven weten niet wat er aan de hand is."

Tanya Wijngaarde van Fraudehelpdesk.nl vermoedt dat het mogelijk gaat om een vorm van 'helpdeskfraude', waarbij de ontvangers misschien onbewust worden aangemoedigd om contact op te nemen met een nep-helpdesk. Tot nu toe is er echter geen concreet bewijs van zulke pogingen. De mysterieuze pakketjes lijken vooral zonder duidelijke reden naar verschillende huishoudens gestuurd te worden, zonder enige uitleg over hun betekenis of doel.

Raadsel

Ook voor DHL blijft het een raadsel waar de pakketjes met enveloppen, linialen en puntenslijpers vandaan komen. "DHL bemoeit zich niet met de inhoud van pakketten. Het lijkt erop dat veel van de zendingen via een en hetzelfde platform zijn verzonden; wij hebben de verzender op de hoogte gebracht van de vragen die deze zendingen oproepen bij de ontvangers", aldus een woordvoerder. Mensen kunnen altijd een zending weigeren. "Heeft men vragen over de aard of inhoud, dan adviseren we ze contact op te nemen met de verzender."