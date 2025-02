Biljartclub raakt na biertje ook onderkomen kwijt: 'Kwam hard aan'

Spanning bij biljartvereniging De Duivenwal in Veenendaal. De huur van het gebouw waar de 62 koppen-tellende club in zit, is opgezegd omdat beheerder Veens Welzijn moet bezuinigen en het pand in de verkoop zet. De biljartende leden kijken met grote vrees naar de dreigende val van het groene doek: "Het nieuws kwam echt hard aan."

Wat het chagrijn extra groot maakt, is dat de biljartende ouderen sinds een paar maanden ook met een gedeeltelijke drooglegging te maken hebben. Alcoholhoudende dranken mogen voor 17.00 uur niet meer genuttigd worden vanwege gemeentelijk ontmoedigingsbeleid.

Totale onzin, vinden de biljartende mannen: "Het is niet alsof we daar altijd dronken rondlopen. We drinken hooguit een of twee biertjes", aldus clubsecretaris Henk Brouwer. Maar een 0.0-etje meer of minder maakt natuurlijk niets meer uit, als ze geen locatie meer hebben om te biljarten.

Een vervangende ruimte zal nog een hele opgave worden, stelt Brouwer. "Dat is heel lastig. We kunnen niet zomaar achter op een industrieterrein gestopt worden, er zitten oudere mensen met een rollator bij onze vereniging en die kunnen er dan niet meer komen." Daarnaast is er ook de kwestie over de drie zware biljarttafels. "Die moeten we ergens kwijt. Een zaal met een andere vereniging 'even' delen gaat dus niet als die tafels iedere keer aan de kant moeten."

Ook het gegeven dat veel leden van de club rondkomen van een AOW en daardoor niet veel lidmaatschapsgeld op kunnen hoesten, speelt mee. Een duurdere ruimte huren zit er niet in voor Duivenwal.

Zoektocht naar nieuwe ruimte

Veens Welzijn zegt het opzeggen van de huur te betreuren. "Helaas heb ik om mijn begroting sluitend te krijgen deze beslissing moeten nemen", aldus directeur-bestuurder Peet de Graaf. Hij benadrukt dat als er een alternatieve ruimte beschikbaar was geweest, de biljartclub deze mogelijk had kunnen krijgen en zegt mee te kijken naar een oplossing.

Ook Sportservice Veenendaal, die sportverenigingen in de Utrechtse plaats ondersteunt en in nauw contact staat met de gemeente, kijkt of ze de biljarters kunnen helpen bij het vinden van een nieuw onderkomen. Een woordvoerder zegt dat er nog meerdere opties op tafel liggen en ook dat zaken zoals het huurbedrag mee zullen worden genomen bij het zoeken naar een nieuw onderkomen. "We vinden deze biljartclub belangrijk en willen hem graag behouden", aldus een woordvoerder.