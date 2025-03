Bart vindt unieke schat onder oude vloer: Haagsche Hopjes uit 1942

Tijdens de restauratie van een oude dokterswoning in Poeldijk stuitten de nieuwe eigenaren op een bijzondere ontdekking: een verzegeld blik Haagsche Hopjes uit 1942, vol geschiedenis. Bart van Zijderveld, die de vondst deed, twijfelde geen moment. "Deze horen thuis in het Haagsche Hopjes-museum, zeker nu de snoepjes niet meer worden gemaakt", zegt hij tegen Hart van Nederland.

Het blikje werd waarschijnlijk tijdens de oorlog, samen met andere spullen, onder de vloer verstopt in het huis dat ooit toebehoorde aan huisarts Ter Haar. Toen Van Zijderveld met zijn bedrijf begon aan de verbouwing, kwamen de verborgen voorwerpen onder de houten planken tevoorschijn. "Dit is heel bijzonder, we hebben nog nooit zoiets gevonden."

Meer dan alleen snoep

Naast het blik Hopjes werden ook blikken knakworsten, koffie, verband en medicijnen gevonden. "En sigaren, heel veel sigaren. Dokter Ter Haar was een liefhebber, we hebben wel honderd dozen op kantoor staan," lacht Van Zijderveld. Ook zat er een krant uit 1942 bij. "Zo weten we zeker dat de spullen uit die tijd komen."

Wat hij dacht bij de vondst? Lachend: "Je hoopt in eerste instantie natuurlijk op iets waardevols. Maar dit zijn spullen die destijds zijn bewaard voor het geval ze later in de oorlog schaars zouden worden. Dat is eigenlijk nog mooier, het geeft een uniek kijkje in het leven van toen."

Voor het museum

Over de bestemming van het blik Hopjes was geen twijfel. De vondst is direct aangeboden aan de Haagsche Hopjes-fabriek, waar museumdirecteur Jan van der Laan het product in ontvangst nam. "Dat men dit als een soort schat heeft bewaard voor betere tijden, is echt uniek. Het is de eerste keer dat ik een verzegeld blik tegenkom, zoiets hadden we nog niet in onze collectie!"

Het kantoor van Van Zijderveld staat momenteel vol met kratten gevuld met de gevonden spullen. "We moeten nog even kijken wat we ermee kunnen doen. Een deel wordt tentoongesteld ter ere van 80 jaar vrijheid, een ander deel houden we zelf."