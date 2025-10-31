Anja is na meer dan vijftig jaar gestopt met roken door campagne Stoptober

Voor Anja Grooteboer (69) is het een bijzondere dag: de laatste dag van Stoptober. Deze maand besloot ze haar sigaretten voorgoed aan de kant te leggen, en dat is haar gelukt. “Ik heb geen moment spijt gehad,” zegt ze trots. “Het hoesten is weg, ik slaap beter en ik voel me gewoon veel lekkerder. Ik dacht altijd dat ik het nooit zou kunnen, maar ik heb mezelf echt verbaasd.” Anja rookte meer dan vijftig jaar. Meedoen aan Stoptober was voor haar een laatste poging. “In september ben ik al een beetje begonnen,” vertelt ze. “Ik had met mezelf afgesproken: als het na twee dagen niet lukt, dan weet ik dat ik er nog niet klaar voor ben. Maar het ging juist goed. Nu denk ik: Anja, je bent echt gek als je er nu weer eentje opsteekt.”

Ze merkte al snel verschil. “Mijn ademhaling is rustiger geworden, ik kan weer normaal een gesprek voeren zonder buiten adem te raken. En ik slaap weer hele nachten door. Dat had ik in jaren niet meegemaakt.”

Steun van vrienden en medicijnen

Tijdens Stoptober kreeg Anja steun uit haar omgeving, en vriendinnen. Een van haar vriendinnen stond de hele maand aan haar zijde. “Ze gaf me zelfs cadeautjes als aanmoediging,” vertelt Anja lachend. “Dat hielp echt om vol te houden.”

Ook Carla Schenk, een van Anja’s contactpersonen, zag haar veranderen. “Ze ziet er veel beter uit,” zegt ze. “De medicijnen en Stoptober hebben haar enorm geholpen, maar ze bouwt die medicijnen nu af. Het moeilijkste komt misschien nog, maar ze is gemotiveerd.”

'Ze wist precies wat haar te wachten stond'

Patricia van Rossum, stoppen met roken coach, begeleidde Anja tijdens haar traject. Volgens haar deed Anja drie dingen goed. “Ze heeft zich goed voorbereid, ze vertrouwde op zichzelf en ze wist wat haar te wachten stond,” zegt Patricia.

“Wanneer je stopt, weet je dat er moeilijke momenten komen. Anja had daarover nagedacht. Ze ging wandelen of deed ademhalingsoefeningen als het zwaar werd. Zelfs iets simpels als bellenblazen hielp haar te ontspannen. Dat werkte rustgevend én het gaf haar een gevoel van controle.”

Volgens Patricia is dat precies waar Stoptober om draait: samen 28 dagen volhouden. “Je doet het niet alleen. Mensen stimuleren elkaar, binnen hun gezin, hun vriendenkring, op het werk. Die steun maakt echt het verschil.” “Ik hoop dat ik anderen kan inspireren”

'Graag paar kilo voor over'

Voor Anja is Stoptober nog maar het begin. “Ik ben nu twee weken zonder medicijnen en het gaat nog steeds goed,” zegt ze. “Ik voel me sterker dan ooit. Misschien kan ik straks ook anderen helpen om te stoppen. Als ik het kan, na vijftig jaar, dan kan iedereen het.”

En met een lach voegt ze toe: “Ik loop weer met plezier een stukje, al denk ik wel dat ik een paar kilo ga aankomen. Maar dat heb ik er graag voor over.”