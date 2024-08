Zonaanbidders blijven zonnen, maar met meer bescherming dan 10 jaar geleden

De zon laat zich eindelijk wat vaker zien in het land, tot grote blijdschap van zonaanbidders. Maar in al dat zonnen op het strand schuilt ook een gevaar. Dermatologen zien namelijk jaarlijks zo'n 77.000 nieuwe patiënten met huidkanker. Daarmee is het de meest voorkomende kankersoort in Nederland. Hart van Nederland zocht uit uit hoe bewust we zijn van de zon.

Er staan steeds meer zonnebrandpalen in parken, op terrassen, festivals en op het strand, dat was 10 jaar geleden nog niet. Zijn we dan nu tegenwoordig echt meer bewust van onze huid en denken we beter na voordat we de zon in gaan?

Zonnen is nog steeds onveranderd populair, blijkt uit cijfers van het Hart van Nederland-panel. Slechts 20 procent van de respondenten geeft aan altijd de schaduw op te zoeken. Als tegenhanger neemt 27 procent juist uitgebreid de tijd om goed te zonnebaden wanneer ze op het strand zijn en 9 procent zont zo vaak als het kan.

Maar liefst 67 procent zegt een bruin kleurtje aantrekkelijk te vinden.

Bewustwording

Maar er is wel meer bewustwording van de gevaren van het zonnen. Bijna een derde van het Hart van Nederland-panel beschermt zich inmiddels beter tegen de zon dan 10 jaar geleden.

