Wat vieren we met Pinksteren? Weinig Nederlanders staan erbij stil

Pinksteren betekent voor veel Nederlanders vooral: een extra vrije dag. Even bijkomen, klussen in huis, familie bezoeken of eropuit met het heerlijke weer. Maar waar de feestdag eigenlijk vandaan komt, daar staan veel mensen nauwelijks nog bij stil.

Uit representatief onderzoek onder 5.403 leden van het Hart van Nederland Panel blijkt dat iets meer dan de helft van de Nederlanders nog weet wat er met Pinksteren wordt gevierd. 54 procent noemt de uitstorting van de Heilige Geest, volgens de christelijke leer het moment waarop gelovigen de kracht kregen om het geloof verder te verspreiden. Pinksteren wordt daarom gezien als het begin van de christelijke kerk.

Veel verwarring over betekenis Pinksteren

Toch weet een grote groep het niet precies meer. 28 procent zegt geen idee te hebben wat Pinksteren betekent.

Anderen halen de feestdag door elkaar met andere christelijke momenten. Zo denkt 7 procent dat het draait om de hemelvaart van Jezus, terwijl dat op Hemelvaartsdag wordt gevierd. Een kleinere groep noemt de kruisiging van Jezus, het einde van de vastentijd of zelfs Mozes en de tien geboden.

Vooral een lang weekend geworden

Wat Pinksteren tegenwoordig vooral betekent? Voor 39 procent van de Nederlanders is het simpelweg een lang vrij weekend. Nog eens 23 procent zegt er eigenlijk helemaal niet bij stil te staan.

Slechts 19 procent noemt Pinksteren vooral een religieuze feestdag, en 9 procent waardeert het vooral vanwege de traditie. Voor anderen draait het meer om familie of een dagje weg.

Klussen, bezoek en lekker thuisblijven

Dat zie je ook terug in de plannen voor deze Pinksterdagen. 23 procent blijft vooral thuis en doet weinig. 22 procent gaat klussen, tuinieren of dingen in huis doen. Ook bezoek is populair: 20 procent gaat ergens langs of ontvangt familie of vrienden.

Verder gaan ook veel mensen gebruikmaken van de vrije dagen om van het warme weer te genieten. 19 procent trekt eropuit om te wandelen, fietsen, naar de horeca te gaan of een dagje weg te gaan.

Echt Pinksteren vieren doet nog maar een kleine groep. 7 procent gaat naar de kerk of een religieuze bijeenkomst, en slechts 6 procent zegt de feestdag zelf echt te vieren.