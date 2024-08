Nederlanders steunen Van de Velde ondanks wereldwijde ophef

Rond de Nederlandse beachvolleyballer Steven van de Velde is de afgelopen dagen flinke controverse ontstaan. Zijn verleden, waarbij hij in het Verenigd Koninkrijk werd veroordeeld voor verkrachting, zorgt voor ophef bij internationale media en het publiek in Parijs, nu hij meedoet aan de Olympische Spelen. Vanuit Nederland kan de sporter rekenen op meer steun.

Van de Velde werd in 2016 door een Engelse rechtbank veroordeeld tot vier jaar cel voor seks met een 12-jarig meisje in 2014, toen hij 19 jaar was. Zijn straf werd uiteindelijk in Nederland omgezet naar ontucht, waarna hij na korte tijd uit de cel vrijkwam.

Daarna mocht Van de Velde weer meedoen aan internationale toernooien in het beachvolleybal, en heeft hij inmiddels de wereldtop bereikt. Die bekendheid heeft echter ook een keerzijde. Bij het opkomen van Van de Velde en zijn volleybalpartner Matthew Immers is in Parijs boegeroep te horen, en hetzelfde was het geval nadat zij woensdag wisten te winnen van de Chileense neven Marco en Esteban Grimalt.

Veel steun

Uit een representatieve peiling onder het Hart van Nederland-panel blijkt echter dat veel Nederlanders wel achter hem staan. Maar liefst 63 procent van de respondenten gaf aan dat ze vinden dat hij, na het uitzitten van zijn straf, weer mee moet kunnen doen. "Iedereen kan zich verbeteren", aldus een panellid.

Aan de andere kant vindt 27 procent van de ondervraagden dat sporters een voorbeeldfunctie hebben en dat iemand met een dergelijke veroordeling niet zou moeten deelnemen aan de Olympische Spelen. 10 procent geeft aan geen mening te hebben over de zaak.

Reactie Immers

Immers gaf na afloop van het eerste groepsduel al aan dat hij de ontstane ophef begrijpt. "De aandacht van de media is ergens wel logisch. Het is iets wat in het verleden is gebeurd en dat kan altijd weer boven water komen. Mij raakt de ophef ook, ik vind het jammer dat het zo groot is geworden. Het is best stressvol. Maar ik ken de Steven van de afgelopen drie jaar en daar ben ik heel blij mee", aldus Immers.

