Meerderheid wil Dag van de Arbeid als officiële feestdag

In grote delen van Europa is het op 1 mei stil op straat: winkels dicht, geen school, geen kantoor. Maar in Nederland? Daar werken we gewoon door. Toch vindt een meerderheid van de Nederlanders dat dit moet veranderen.

Uit onderzoek onder 3.041 leden van het Hart van Nederland-panel blijkt dat 54 procent van de ondervraagden wil dat 1 mei, de Dag van de Arbeid, een doorbetaalde vrije dag wordt. Slechts 38 procent is tegen, 8 procent weet het niet.

De meeste steun voor een vrije dag op 1 mei komt van kiezers van de PVV: 68 procent is voor. Ook bij GL-PvdA-stemmers (62%) en BBB (52%) is een meerderheid vóór. Bij D66 (51%) is de steun nipt, bij NSC (47%) en VVD (38%) is er geen meerderheid te vinden voor dit voornemen.

Waarom is 1 mei geen vrije dag in Nederland?

De Dag van de Arbeid is in bijna alle Europese landen een officiële vrije dag. Nederland is samen met Denemarken de enige landen in de Europese Unie waar 1 mei geen feestdag is. In onze buurlanden als België, Duitsland en Frankrijk is 1 mei in het kader van de Dag van de Arbeid al decennia een erkende feestdag waarop niet gewerkt wordt.

Hoewel de Dag van de Arbeid ook in Nederland al sinds 1890 wordt gevierd, heeft de dag hier nooit een officiële status gekregen. Oorspronkelijk was het verbonden aan socialistische en arbeidersbewegingen. 1 mei bleef hier altijd een dag van bijeenkomsten en optochten, maar zonder wettelijk verplichte vrije dag.

Voorstanders vinden dat Nederland moet meebewegen met de rest van Europa en de werkende Nederlander ook een officiële rustdag gunt. Tegenstanders wijzen erop dat er al genoeg vrije dagen zijn en dat het slecht is voor de economie.