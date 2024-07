Het is terecht dat Bosma wegblijft bij de slavernijherdenking vindt helft van Nederland

Iets meer dan de helft van de Nederlanders vindt het terecht dat Kamervoorzitter Martin Bosma niet aanwezig is bij de slavernijherdenking. Meerdere organisaties keerden zich afgelopen week tegen de komst van Bosma, waarop zijn uitnodiging woensdag werd ingetrokken.

Dat blijkt uit representatief onderzoek onder 1.998 leden van het Hart van Nederland-panel. 51 procent van de deelnemers vindt het terecht dat Bosma niet aanwezig zal zijn bij de herdenking van het slavernijverleden op 1 juli. 30 procent vindt het onterecht en 19 procent zegt geen mening te hebben.

Wie wel een mening heeft over de kwestie is Geert Wilders. "Ik wil anders maandag wel naar Amsterdam gaan en daar speechen hoor. Ze zullen gaan hunkeren naar onze Voorzitter", schrijft hij op X.

Slavernijdram

Dat er ophef was over Bosma's aanwezigheid kwam door zijn uitlatingen over de slavernijherdenking. Als PVV-Kamerlid sprak hij bijvoorbeeld over "slavernijdram" en zijn partij wil dat koning Willem-Alexander en premier Mark Rutte de namens de regering gemaakte excuses intrekken.

De organisatie NiNsee besloot na een gesprek met Bosma om zijn uitnodiging in te trekken. Ze zouden dat gezamenlijk besloten hebben. In de video hierboven zie je wat Bosma zelf te zeggen had over zijn afwezigheid.