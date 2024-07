Uitnodiging Bosma voor slavernijherdenking ingetrokken, organisaties opgelucht

De uitnodiging van Martin Bosma voor de nationale slavernijherdenking aankomende maandag, is ingetrokken. Na een gesprek met organisatie NiNsee is dit "gezamenlijk besloten". "De herdenking moet niet over mij gaan, maar over het slavernijverleden", laat PVV'er Bosma weten.

Verschillende organisaties keerden zich de afgelopen weken tegen de komst van Bosma. Zij vreesden dat die een waardige herdenking in de weg zou staan. Dit kwam door zijn uitlatingen over onder meer de herdenking van het slavernijverleden in Nederland.

Als PVV-Kamerlid sprak hij bijvoorbeeld over "slavernijgedram". Zijn partij wil bovendien dat koning Willem-Alexander en premier Mark Rutte de namens de regering gemaakte excuses intrekken.

"De herdenking moet niet over mij gaan, maar over het slavernijverleden" Martin Bosma

Organisaties opgelucht

Psychiater Glenn Helberg laat namens meerdere organisaties weten "opgelucht" te zijn dat Bosma niet aanwezig zal zijn bij de herdenking. "Als niemand geprotesteerd had, was dit nooit gebeurd." Jerry Afriyie van de Stichting Nederland Wordt Beter, die de coalitie ook steunt, spreekt van een "belangrijke winst voor een waardige herdenking".

De Kamervoorzitter heeft volgens zijn woordvoerster in het gesprek met NiNsee "aangegeven het belang van een waardige herdenking in te zien". Bosma's woordvoerster laat weten dat er geen vervanger zal gaan. De organisatie achter de slavernijherdenking is vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.

