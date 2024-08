Helft van vrouwen laat pas (opnieuw) spiraal plaatsen bij meer pijnbestrijding

Het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) gaat toch kijken of ze de richtlijnen voor pijnbestrijding bij het plaatsen van een spiraal gaan aanpassen. En dat wordt tijd, vinden veel vrouwen. Uit het panelonderzoek van Hart van Nederland blijkt dat de helft van de ondervraagde vrouwen pas een spiraal neemt of opnieuw laat plaatsen als er meer aan pijnbestrijding wordt gedaan.

Van de ondervraagde vrouwen die een spiraal hebben laten zetten, ervaart 79 procent pijn bij de plaatsing. Iets meer dan de helft van hen heeft het zelfs over hevige pijn.

Het inbrengen van de spiraal wordt dus voor een groot deel van de vrouwen zeer onprettig ervaren. Vorige week ontstond er ophef toen het NHG, verantwoordelijk voor deze vorm van anticonceptie, eerder besloot de richtlijnen niet te willen veranderen. Het NHG gaat dus nu opnieuw onderzoeken of de richtlijnen inderdaad aangepast kunnen worden en er meer pijnbestrijding mogelijk is.

De huidige Nederlandse richtlijn voor pijnbestrijding raadt vrouwen nu aan om alleen paracetamol of ibuprofen te slikken voor het zetten van de spiraal. Voor veel vrouwen is dit niet voldoende. 52 procent van de ondervraagden zou het (opnieuw) plaatsen van een spiraal overwegen als er meer aan pijnbestrijding wordt gedaan. Voor 33 procent van de ondervraagden is extra pijnbestrijding niet voldoende.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel

Steun je de boerendemonstranten, klimaatactivisten of geen van beide? Welke impact hebben besluiten van de politiek op jou? En wat moet volgens jou de toekomst zijn van Zwarte Piet? Deze en talloze andere vragen krijg je voorgeschoteld in het Hart van Nederland-panel. Meld je ook aan voor het grootste dagelijkse nieuwspanel van Nederland en bepaal wat nieuws wordt!