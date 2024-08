Toch verdoving bij zetten spiraal? 'Ik was lijkbleek en kon helemaal niks meer'

Het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) gaat tóch kijken of ze hun richtlijnen voor pijnbestrijding bij het plaatsen van een spiraal gaan aanpassen. Belangenorganisatie AVAHelpt wil dat de pijn bij vrouwen serieus genomen wordt en dat er meer pijnbestrijding beschikbaar moet komen. Lisa Viktorsson weet als geen ander hoe traumatisch de ingreep kan zijn.

Lisa liet jaren geleden haar eerste spiraal bij de huisarts zetten. "In mijn vooronderzoek vond ik dat ik alleen twee paracetamols hoefde in te nemen. Dat had ik gedaan, maar het deed enorm veel pijn", vertelt ze tegen Hart van Nederland.

"Het aanhaken van de spiraal aan de baarmoeder ging niet goed. Ik had ook niet het idee dat er naar mijn pijn geluisterd werd. Op een gegeven moment liep de huisarts ook weg om extra hulp te krijgen. Daar lag ik dan met die eendenbek op de tafel."

Lisa dacht dat ze zou flauwvallen. "Ik heb dit als traumatisch ervaren. Uiteindelijk ben ik ook lopend terug naar huis gegaan want ik nog niet meer fietsen. De rest van de dag heb ik toen op de bank gelegen. Ik was lijkbleek en kon helemaal niks meer."

Luisteren

Jaren later moest ze een nieuwe spiraal zetten en dat ging fout. Ze besloot jarenlang geen spiraaltje meer te nemen. "Twee bevallingen later heb ik het weer geprobeerd. Deze keer bij de verloskundige en dat was veel beter. Ze luisterde veel meer naar mijn pijn."

Volgens Alina Chakh van AVA moet er een goed pijnprotocol komen. "We moeten niet accepteren dat we pijn moeten lijden bij deze procedure. Is deze pijn die we voelen wel normaal?"