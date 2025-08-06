Terug

Mannenpil? 59 procent van mannen zou deze anticonceptie wel gebruiken

Gisteren, 14:08

De mannenpil komt steeds dichterbij. Dinsdag kwam naar buiten dat er voor het eerst een anticonceptiepil voor mannen is getest die geen hormonen bevat. Maar willen mannen de anticonceptiepil überhaupt gebruiken? Uit een rondvraag van het Hart van Nederland-panel blijkt dat het overgrote deel van de mannen hiervoor open zou staan.

Zeker 59 procent van mannen voor wie een mannenpil 'relevant' zou zijn, zou openstaan voor het gebruik ervan. 41 procent niet. Met relevant bedoelen we mannen die aangeven vruchtbaar te zijn, een seksleven te willen hebben, en niet op een andere manier buiten de doelgroep vallen.

Bij deze zogenaamde 'relevante' mannen onder de 45 jaar zou 55 procent de mannenpil willen gebruiken, 45 procent niet.

De geteste mannenpil, voorlopig YCT-529 genoemd, is volgens Amerikaanse onderzoekers veilig bevonden in een kleine studie met 16 mannen. De mannen die deelnamen hadden eerder een vasectomie ondergaan, als extra voorzorg. De onderzoekers zagen geen nadelige bijwerkingen. Daarmee lijkt deze pil een veilige manier om tijdelijk de zaadproductie te onderdrukken, zonder invloed op het testosteron, zoals bij eerdere hormoonpillen vaak het geval was

Van de 'relevante' vrouwen zou 68 procent voorstander zijn van deze vorm van anticonceptie. 39 procent geeft zelfs de voorkeur aan de mannenpil over andere anticonceptie. Onder de 45 jaar wordt dit deel zelfs nog groter: 72 procent zou openstaan voor het gebruik en 28 procent niet.

