1 op de 10 Nederlanders overweegt elektrische auto door hoge brandstofprijzen

1 op de 10 Nederlanders met een auto overweegt elektrisch te gaan rijden vanwege de hoge brandstofkosten. Dat blijkt uit onderzoek onder het representatieve Hart van Nederland-panel onder ruim 2000 respondenten. Voor de meesten van hen is het nog wel onzeker of zij ook daadwerkelijk een elektrische auto aanschaffen.

De brandstofprijzen zijn de afgelopen dagen opnieuw gestegen. Diesel werd zaterdag nog duurder, na een eerdere stijging van ruim 10 cent op vrijdag. Volgens consumentencollectief UnitedConsumers bedraagt de landelijke adviesprijs voor een liter diesel inmiddels 2,799 euro.

Duur in aanschaf

Van de ondervraagden met een auto geeft 9 procent aan te overwegen om over te stappen op een hybride of volledig elektrische auto. Daarbij geeft 1 procent aan daadwerkelijk van plan te zijn om op korte termijn een andere, en dus elektrische, auto aan te schaffen.

Voor veruit de meeste Nederlanders met een auto, namelijk 88 procent, geldt dat zij niet overwegen om elektrisch te gaan rijden. Een vaak genoemde reden is simpelweg dat er geen geld is om een hybride of elektrische auto aan te schaffen.

Verantwoording

Van alle deelnemers zijn kenmerken bekend die van belang zijn voor het verkrijgen van een representatieve uitkomst van de onderzoeken. Denk aan geslacht, leeftijd, woonplaats, opleidingsniveau en politieke voorkeur. Hiervoor wordt de Gouden Standaard (van Data & Insights Network en het CBS) gehanteerd. Regelmatig wordt deelnemers actief gevraagd of deze gegevens nog actueel zijn, zodat we verzekerd blijven van de representativiteit.

Elke dag bepaalt de redactie naar welk onderwerp onderzoek wordt gedaan en wordt een vragenlijst opgesteld door gespecialiseerde redacteuren. Van belang is bijvoorbeeld dat de inleiding bij de vragen en stellingen neutraal, als een nieuwsbericht, wordt geformuleerd. Vervolgens wordt een groep van tussen de 4.000 en 6.000 deelnemers uit het panel uitgenodigd. Dit veldwerk wordt gedaan door het hierin gespecialiseerde onderzoeksbureau No Ties (a Highberg Company).

Zodra meer dan 2.000 reacties binnen zijn wordt bekeken of de deelnemers een representatieve afspiegeling vormen van de Nederlandse bevolking volgens bovengenoemde kenmerken. Mocht dat niet het geval zijn dan wordt zowel over- als ondervertegenwoordiging van bepaalde groepen respondenten middels weging gecompenseerd. Indien nodig wordt de steekproef onder een additionele groep deelnemers verspreid. De response bij de onderzoeken van het Hart van Nederland-panel is met gemiddeld 60 procent overigens heel hoog te noemen, waardoor de meeste onderzoeken een n van 3.000 hebben.

Wij hanteren een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent. Op een volwassen populatie van zo'n 14,5 miljoen volwassen Nederlanders en 2.000 respondenten komt dit bij een uitslag van 50 procent neer op een foutmarge van ongeveer 2,2%. Dat wil zeggen dat we in 95 procent van de onderzoeken verwachten een de mening van de populatie als geheel (de volwassen Nederlandse bevolking) betrouwbaar weer te geven, binnen de afwijking van de foutmarge.

