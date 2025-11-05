Vast op een onbewoond eiland: hoe lang kun je zonder eten en drinken?

Stel je voor: je belandt op een onbewoond eiland zonder eten of drinken. Hoe lang kun je het dan volhouden? Misschien is het iets dat vrij onmogelijk lijkt, maar toch werd het dinsdag voor een varende Duitser op het IJsselmeer werkelijkheid. Na problemen met de motor en zijn anker zonk het schip en zat de man op het onbewoonde eiland De Kreupel. Hoe ga je het beste om met een situatie zonder eten of drinken?

Het eerste wat je lichaam mist is water. Zonder vocht kan een mens gemiddeld drie dagen overleven, afhankelijk van factoren zoals inspanning, temperatuur en gezondheid. In extreme hitte of bij veel fysieke inspanning kan dat zelfs korter dan een dag zijn. Tekenen van uitdroging zijn onder andere dorst, vermoeidheid, duizeligheid, droge mond en donkere urine.

Zonder voedsel overleef je langer. Het menselijk lichaam kan enkele weken zonder eten, zolang er voldoende water beschikbaar is. In die periode schakelt het lichaam over op vetreserves en later spieren om energie te winnen. Je merkt het aan zwakte, concentratieverlies en afname van gewicht en spiermassa. Het hongergevoel neemt meestal na een paar dagen af, maar toch wordt je lichaam zwaar belast.

Tips om te overleven

Als je ooit in zo’n situatie terechtkomt, is water veel belangrijker dan voedsel. Zoek beschutting tegen de zon, beperk fysieke inspanning en probeer water te vinden, bijvoorbeeld regenwater. Voedsel kan vaak wachten, maar uitdroging kan snel levensbedreigend worden.

Zelfs een paar dagen zonder water of eten kan al een enorme impact op het lichaam hebben, dus het is altijd belangrijk om voorbereid te zijn en rustig te blijven.

Zie hier de beelden van de man die zichzelf twee dagen moest redden na schipbreuk: