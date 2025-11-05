Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Vast op een onbewoond eiland: hoe lang kun je zonder eten en drinken?

Vast op een onbewoond eiland: hoe lang kun je zonder eten en drinken?

Hart legt uit

Vandaag, 21:30

Link gekopieerd

Stel je voor: je belandt op een onbewoond eiland zonder eten of drinken. Hoe lang kun je het dan volhouden? Misschien is het iets dat vrij onmogelijk lijkt, maar toch werd het dinsdag voor een varende Duitser op het IJsselmeer werkelijkheid. Na problemen met de motor en zijn anker zonk het schip en zat de man op het onbewoonde eiland De Kreupel. Hoe ga je het beste om met een situatie zonder eten of drinken?

Het eerste wat je lichaam mist is water. Zonder vocht kan een mens gemiddeld drie dagen overleven, afhankelijk van factoren zoals inspanning, temperatuur en gezondheid. In extreme hitte of bij veel fysieke inspanning kan dat zelfs korter dan een dag zijn. Tekenen van uitdroging zijn onder andere dorst, vermoeidheid, duizeligheid, droge mond en donkere urine.

Zonder voedsel overleef je langer. Het menselijk lichaam kan enkele weken zonder eten, zolang er voldoende water beschikbaar is. In die periode schakelt het lichaam over op vetreserves en later spieren om energie te winnen. Je merkt het aan zwakte, concentratieverlies en afname van gewicht en spiermassa. Het hongergevoel neemt meestal na een paar dagen af, maar toch wordt je lichaam zwaar belast.

Tips om te overleven

Als je ooit in zo’n situatie terechtkomt, is water veel belangrijker dan voedsel. Zoek beschutting tegen de zon, beperk fysieke inspanning en probeer water te vinden, bijvoorbeeld regenwater. Voedsel kan vaak wachten, maar uitdroging kan snel levensbedreigend worden.

Zelfs een paar dagen zonder water of eten kan al een enorme impact op het lichaam hebben, dus het is altijd belangrijk om voorbereid te zijn en rustig te blijven.

Zie hier de beelden van de man die zichzelf twee dagen moest redden na schipbreuk:

Filmachtig tafereel: man twee dagen gestrand op eiland in IJsselmeer
2:18

Filmachtig tafereel: man twee dagen gestrand op eiland in IJsselmeer

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Man overleeft twee dagen op onbewoond eiland in IJsselmeer na schipbreuk
Man overleeft twee dagen op onbewoond eiland in IJsselmeer na schipbreuk

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.