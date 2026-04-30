'Lentezon' verraderlijk: zo bescherm je je huid goed

De temperaturen lopen flink op en de zon laat zich volop zien. Veel mensen trekken er massaal op uit om van het mooie weer te genieten. Maar hoe zorg je ervoor dat je huid goed beschermd blijft tegen de zon? En waar moet je in de lente extra op letten? Hart van Nederland legt het uit, samen met dermatoloog Daniel Kadouch.

De lente is begonnen en mensen brengen steeds meer tijd buiten door. Volgens Kadouch wordt de 'lentezon' vaak onderschat, terwijl het juist in deze periode belangrijk is om extra goed voor je huid te zorgen. De zon voelt misschien nog niet zo krachtig, maar de uv-straling kan in de lente al behoorlijk sterk zijn. Bovendien is je huid na de winter nog niet gewend aan zonlicht, waardoor je sneller kunt verbranden.

De kracht van herhalen

Het advies is daarom om je elke twee uur royaal opnieuw in te smeren met zonnebrandcrème. De basis van goede zonbescherming bestaat uit 'weren, kleren, smeren'. Volgens Kadouch is het belangrijk om een zonnebrand te kiezen die beschermt tegen zowel UV-A- als UV-B-straling. Daarmee bescherm je niet alleen de bovenste huidlaag, maar ook de diepere lagen van de huid. Ook benadrukt hij dat een dagcrème met SPF niet voldoende is als zonbescherming. De effectiviteit van zonnebrand zit juist in het regelmatig opnieuw aanbrengen.

Wil je meer weten over het verschil tussen SPF 30 en SPF 50? Beluister dan bovenaan het artikel de uitleg van dermatoloog Daniel Kadouch. Daarin wordt ook het verschil tussen UV-A- en UV-B-straling helder uitgelegd.