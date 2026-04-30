Stralend lenteweer: steeds hogere temperaturen, maar koude nachten

De dag begint fris, maar de temperaturen lopen donderdag razendsnel op. Rond het middaguur kan het lokaal 22 graden worden. Het blijft vanavond nog lang aangenaam buiten. Richting het weekend blijft het warm lenteweer, maar is wel kans op regen- of onweersbuien.

Meteoroloog Dennis Wilt adviseert om op tijd de schaduw op te zoeken en je goed in te smeren komende dagen. De zon is namelijk krachtig met een UV-index van 5.

Meteoroloog De Wilt vertelt daar meer over in de video boven aan het artikel.