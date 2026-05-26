Hart legt uit: hoe bescherm jij je huisdieren tegen het warme weer?

De temperaturen lopen dinsdag op en dat kan gevaarlijk zijn voor huisdieren. Honden, katten, konijnen en andere dieren kunnen bij warm weer snel oververhit raken. Maar hoe houd je je huisdier koel tijdens hete dagen? En waar moet je als baasje extra op letten? Marloes Kleijs, dierenarts bij Dierenzorg Eemland, geeft tips om je huisdier deze zomer koel te houden.

Vanaf 25 graden is het opletten geblazen. Je trouwe viervoeter kan dan al flink last krijgen van de warmte. Vooral honden raken hun warmte moeilijk kwijt en kunnen daardoor snel oververhit raken. Marloes adviseert daarom om vanaf die temperatuur niet meer op het heetst van de dag met je huisdier naar buiten te gaan. Kies liever voor een wandeling vroeg in de ochtend of later op de avond, wanneer het koeler is. Ook is het belangrijk om altijd voldoende vers drinkwater beschikbaar te hebben en een schaduwrijke plek voor je huisdier te creëren .

In de video bovenaan het artikel legt Marloes Kleijs, dierenarts bij Dierenzorg Eemland, uit hoe je kunt herkennen of je huisdier een hitteberoerte heeft. Ook geeft zij advies over wat je direct moet doen als je dier oververhit raakt.

'Vergeet je konijnen niet'

Waar honden en katten vaak zelf een schaduwplek kunnen opzoeken, is dat voor konijnen lastiger. Zij leven meestal in een hok of een andere beperkte ruimte en zijn daardoor extra kwetsbaar tijdens warme dagen. De dierenarts adviseert daarom om een speciaal koelelement of een gekoelde tegel in het hok te leggen. Zo kan het konijn zelf bepalen wanneer het verkoeling zoekt.

Ook is het volgens haar belangrijk om bij warm weer een waterbak neer te zetten in plaats van een drinkfles. Drinkflessen kunnen in de zon namelijk snel opwarmen, waardoor het water minder fris blijft. Met een bak hebben konijnen makkelijker toegang tot koel drinkwater.