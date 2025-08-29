Verhalen, gezichten en herinneringen: 30 jaar Hart van Nederland in beeld

Hart van Nederland bestaat vrijdag precies 30 jaar! Al sinds de start van SBS6 op 29 augustus 1995 is ons programma een vaste waarde op de zender. Ter ere van ons jubileum hebben we afgelopen week teruggeblikt op onze rijke geschiedenis, waarin we in gesprek zijn gegaan met verslaggevers, redacteuren en een aantal van onze presentatoren. In dit artikel kun je alle interviews nog eens terugkijken.

Arno is al 30 jaar dé stem van Hart van Nederland

Onze redactie is inmiddels alweer enkele jaren in Hilversum gevestigd, maar daarvoor kwam ons programma maar liefst 25 jaar "rechtstreeks vanuit onze hoofdstad". Die woorden zullen velen nog bekend in de oren klinken, want jarenlang vormden ze de herkenbare opening van onze uitzendingen. Arno Lubbinge (49) maakte de zin met zijn karakteristieke stem onvergetelijk:

6:35 Arno is al 30 jaar dé stem van Hart van Nederland

Verslaggever Kevin blikt terug op explosie Schammenkamp

Een explosie van ongekende aard zorgde er ruim anderhalf jaar geleden voor dat meerdere woningen bij de Schammenkamp in Rotterdam werden verwoest. De mogelijke oorzaak bleek een drugslab. Verslaggever Kevin Spanjersberg maakte de nasleep van de verwoestende explosie destijds van dichtbij mee:

6:07 Verslaggever Kevin blikt terug op verwoestende explosie Schammenkamp

Maarten en Nikki geven een exclusief kijkje achter de schermen

Ter ere van ons jubileum nemen presentatoren Maarten Steendam en Nikki Herr je mee achter de schermen bij Hart van Nederland. Hoe ziet een dag als presentator eruit? En wat komt er allemaal kijken bij het maken van een uitzending? Je ziet het in de video hieronder:

Hart van Nederland-redacteuren blikken terug op begintijd

Dagelijks speurt onze redactie naar de belangrijkste gebeurtenissen van de dag, persoonlijke verhalen en natuurlijk een positief bericht om mee af te sluiten. Sommige redacteuren zijn al vanaf de start van ons programma betrokken bij onze redactie, en samen met social verslaggever Dylan Kuijpers blikken zij terug op de begintijd:

6:51 Redactie Hart van Nederland blikt terug op begintijd

Wolter, Evelien en Mirella kijken terug op 30 jaar Hart van Nederland

Samen met presentatoren Wolter Klok, Evelien de Bruijn en Mirella van Markus duikt social redacteur Dylan Kuijpers in de rijke geschiedenis van Hart van Nederland: