The Notebook-actrice Gena Rowlands (94) overleden

In haar woning in de Amerikaanse miljoenenstad Los Angeles is actrice Gena Rowlands overleden. De vrouw, bekend van onder andere de dramafilm The Notebook, is 94 jaar oud geworden. Hoewel de doodsoorzaak niet bekend is gemaakt, was wel bekend dat ze leed aan Alzheimer.

De wereldster blies haar laatste adem uit in bijzijn van haar familie, waaronder haar zoon Nick Cassavetes. Laatstgenoemde is de regisseur van The Notebook, een film die gaat over een oude man (gespeeld door James Garner) die zijn dementerende vrouw (gespeeld door Rowlands) vertelt hoe ze elkaar ontmoet hebben en verliefd werden. De film was een gigantisch succes en bracht bijna 120 miljoen dollar op.

Gelauwerd actrice

Rowlands begon al in de jaren '50 met acteren, onder andere in The High Cost of Living (1958), Lonely are the Brave (1962), The Skeleton Key (2005) en de crimeserie NCIS. Naast films en series was ze ook actief op het toneel.

Meermaals viel ze in de prijzen voor haar acteerkunsten. Zo kreeg ze een Saturn Award voor haar rol in The Skeleton Key, diverse Emmy's en Golden Globes door de jaren heen en is ze ook twee keer genomineerd geweest voor een Oscar. Daarnaast kreeg ze in 2016 de Honorary Award bij de Oscars.