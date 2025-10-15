Realitysoap Gordon uitgeroepen tot slechtste tv-programma: 'Totale leegheid'

De SBS6-realitysoap Dit ben ik: Gordon heeft dit jaar de TV Knol voor het slechtste tv-programma van het afgelopen seizoen gekregen. Dat werd woensdag bekendgemaakt in de podcast van kijkcijferanalist Tina Nijkamp. Volgens de jury is Gordon in zijn serie "zuurder dan een pot Kesbeke". Gijs Groenteman is uitgeroepen tot slechtste tv-presentator en Rob Goossens viel in de prijzen in de categorie tv-blunder van het jaar.

Volgens de jury liet de realitysoap een "totale leegheid van het bestaan van Gordon" zien, met "patserige scènes in Dubai en flauwe seksgrappen waar de lachband Gordon zelf was." Andere genomineerden waren Power Slap van Veronica, RTL Boulevard Summernight op RTL 4, Bar Laat van BNNVARA en De Volgers op SBS6.

De TV Knollen worden traditiegetrouw een dag voor het Gouden Televizier-Ring Gala bekendgemaakt. Vandaag Inside is een kanshebber voor de felbegeerde ring:

7:30 Feest in de studio: Vandaag Inside is genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring 2025!

'Intellectuele lachzak'

Gijs Groenteman, die in de prijzen viel in de categorie slechtste tv-presentator, manifesteert zich volgens de jury als "de intellectuele lachzak" in zijn BNNVARA-talkshow Van Roosmalen & Groenteman. "Waar het presenteren van een wekelijkse talkshow ooit stond voor gezag en journalistieke statuur, reduceert Groenteman de rol tot hinderlijk gehinnik. Ondanks het gebrek aan talent bewijst hij dat je desalniettemin bij de publieke omroep een bloeiende carrière kunt opbouwen."

De grootste tv-blunder werd volgens de jury begaan door RTL Boulevard-deskundige Goossens, die in opspraak kwam door flirterige berichten naar andere vrouwen te sturen dan naar zijn eigen vriendin. "Hij gaf in RTL Boulevard tekst en uitleg en deelde passant een sneer uit aan Linda de Mol, die gek genoeg uit de herhaling werd geknipt. Het was blunder op blunder, vlek op vlek", aldus de jury.