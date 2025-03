Nieuwe misbruikdocu Michael Jackson zorgt voor ophef: 'Zeer belastende beelden'

De omstreden documentaire Leaving Neverland maakte in 2019 de tongen los toen Wade Robson en James Safechuck verklaarde als kind seksueel misbruikt te zijn door Michael Jackson. Zes jaar na het uitkomen van de documentaire kwam woensdag het vervolg online, Leaving Neverland 2: surviving Michael Jackson, waarbij Robson en Safechuck gevolgd worden in hun rechtszaak tegen de overleden artiest. Er komen opnieuw veel details aan het licht, maar fans zijn er niet over te spreken. "Geef die man zijn eeuwige rust."

De documentaire Leaving Neverland zorgde in 2019 voor veel ophef, zo is te zien in bovenstaande video.

In de documentaire vertelt Safechuck, die naar eigen zeggen tien jaar oud was toen het vermeende misbruik begon, dat The King of Pop een alarmsysteem had dat hem moest waarschuwen als er iemand op komst was. Hij verklaart op verschillende plaatsen seks te hebben gehad met Jackson. Robson zou naar eigen zeggen voor het eerst misbruikt zijn toen hij zeven jaar oud was. Jackson zou een ceremonie georganiseerd hebben en Robson gedwongen hebben om met hem te trouwen. Ook zou de zanger Robson oraal bevredigd hebben in zijn slaap.

'Zeer belastende beelden'

Naar aanleiding van de documentaire hebben verschillende ex-medewerkers van Jackson van zich laten horen. Jimmy Van Norman, de voormalig bodyguard van Jackson die tien jaar lang voor de zanger heeft gewerkt, laat aan The Daily Mail weten dat "de twee vermeende slachtoffers leugenaars zijn en uit zijn op geld." Volgens hem is er niets gebeurd en zou hij dat ook "nooit hebben getolereerd".

De voormalige huishoudster van Jackson, Adrian McManus, laat juist weten de slachtoffers wel te geloven. Ze beweert zelfs dat er opnames zijn die "alles kunnen veranderen" in de juridische strijd die Robson en Safechuck al jaren volgen. Op de beelden zouden onder meer fragmenten van slaapfeestjes te zien zijn waarbij volgens The Sun ook Robson en Safechuck aanwezig zijn. McManus laat weten dat de beelden "zeer belastend voor meneer Jackson" kunnen zijn.

Een beschuldiging betekent niet dat je schuldig bent. Michael Jackson fan

Op X laten fans van The King of Pop weten niet te spreken te zijn over het vervolg op de documentaire. Zo vinden ze onder meer dat "de man zijn eeuwige rust verdient". Ook wordt de verklaring van voormalig huishoudster McManus in twijfel getrokken. "Hoeveel geld krijgt ze hiervoor?" Iemand anders vindt dat je "geen fan van Michael Jackson hoeft te zijn", maar wel "fan van de waarheid." "Een beschuldiging betekent niet dat je schuldig bent."

Het proces van Robson en Safechuck gaat in november 2026 van start.