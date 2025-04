'Kabouter Lui' Chris Cauwenberghs op 78-jarige leeftijd overleden

De Vlaamse acteur Chris Cauwenberghs is overleden. Cauwenberghs was bij het grote publiek het meest bekend van zijn rol als Kabouter Lui in de kinderserie Kabouter Plop. Studio 100 laat weten dat Cauwenberghs is overleden "na langdurige ziekte". De acteur is 78 jaar oud geworden.

Het Belgische productiehuis achter Kabouter Plop deelt dat Cauwenberghs sinds 1997 "op unieke wijze" gestalte gaf "aan de slaperige, goedhartige kabouter, met zijn herkenbare stem en ontwapenende humor. Samen met Kabouter Plop, Klus en Kwebbel bracht hij generaties kinderen vreugde, verwondering en vriendschap". In 2014 nam de acteur afscheid van zijn rol als Kabouter Lui.

Cauwenberghs speelde in zijn loopbaan in verschillende producties in zowel het theater als op tv. Hij was te zien in onder meer de film De Witte van Sichem, jeugdreeks Merlina en de comedy Meester, hij begint weer!. Van 1995 tot 2000 was hij te zien in de serie Thuis als politieagent Fernand Verbist.

Het afscheid van Cauwenberghs zal plaatsvinden in besloten kring.

ANP