Joey uit Waddinxveen wint 140.000 euro en een auto in Miljoenenjacht

Henk had vorige week in Miljoenenjacht al niet te klagen over geluk. Maar er is altijd baas boven baas. Joey uit Waddinxveen maakte het vanavond nog bonter. Joey drukte maar liefst drie keer als snelste kandidaat uit het publiek: goed voor 10.000 euro, een auto én een finaleplek.

Bij de eerste vraag drukte Joey razendsnel, waarna hij mocht kiezen tussen een koffer of een plek achter de desk. Hij twijfelde geen seconde en koos voor de desk. Maar daar bleef het niet bij: bij de twee daaropvolgende vragen was hij wéér de snelste.

Daarmee schreef hij geschiedenis, want nooit eerder drukte één kandidaat drie keer het snelst in één aflevering. In de finale wint Joey maar liefst 130.000 euro, waardoor zijn totale winst uitkomt op 140.000 euro en daar komt de gloednieuwe auto nog bovenop. In bovenstaande video zie je hoe dit ging.