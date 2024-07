Fans diep onder de indruk van documentaire Céline Dion: 'Wat heftig'

De documentaire 'I Am Céline Dion', die sinds dinsdag te bekijken is op Amazon Prime, geeft een zo eerlijk mogelijk beeld over het leven van de Canadese zangeres en haar gevecht tegen het zeldzame stiff-person-syndroom (SPS). De documentaire maakt veel reacties los bij haar fans.

De zangeres, bekend van hits als It's All Coming Back To Me Now, My Heart Will Go On en All By Myself, maakte in december 2022 op Instagram bekend te lijden aan een zeldzame neurologische aandoening, het zogeheten stiff-person-syndroom.

"Ik wil het niet dramatiseren, maar ik had kunnen sterven.” Céline Dion

In de documentaire is te zien dat de ziekte een enorme impact heeft op haar leven. Zo verloor ze door spierstijfheid vaak haar evenwicht, had ze moeite met lopen ook en tastte de ziekte haar stembanden aan. Ze was genoodzaakt uit de schijnwerpers te treden en annuleerde haar wereldtournee.

Het stiff-person-syndroom (SPS) is een zeldzame neurologische aandoening. Door een verstoring in het ruggenmerg en het centrale zenuwstelsel krijgen patiënten last van stijve ledematen, pijnlijke spierkrampen en spasmen. Vaak is de ziekte invaliderend.

Ziekte komt bij één op de miljoen mensen voor

Door onder meer medicatie en fysiotherapie, probeert de zangeres de zeldzame ziekte, die maar bij één op de miljoen mensen voorkomt, de baas te zijn. Helaas gaat dat niet altijd met succes, zo is in de documentaire te zien. Als ze stuiptrekkingen krijgt, verstijft raakt en vervolgens minutenlang hulpeloos op de massagetafel ligt, blijven de camera's draaien.

"Als ik niet kan rennen, zal ik wandelen. Als ik niet kan wandelen, zal ik kruipen. Maar stoppen doe ik nooit.” Céline Dion

Op sociale media laten fans weten diep onder de indruk te zijn van de documentaire en het eerlijke beeld wat de zangeres van haar strijd laat zien. "Wat een hel, vreselijk", is onder meer te lezen. Verder laten fans weten "diep onder de indruk" te zijn.

De documentaire 'I am Céline Dion' is vanaf nu te bekijken op Amazon Prime.