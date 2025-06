Kerstboom, cadeautjes en 'de mol'?: datum finale Wie Is De Mol? bekend

Het populaire AVROTROS-programma Wie Is De Mol? viert dit jaar zijn 25-jarig bestaan. Net zoals vijf jaar geleden komt er voor dit jubileum weer een extra seizoen. De omroep maakte woensdag bekend dat we de finale met de kerstboom op achtergrond gaan kijken.

Al jaren is het programma in januari veelbekeken op de Nederlandse televisie. Tien bekende Nederlanders reizen voor een paar weken af naar een ander land waar ze verschillende opdrachten uitvoeren om geld te verdienen voor de pot. Eén iemand van de groep heeft een andere rol, om als 'mol' zoveel veel mogelijk te saboteren.

Een kerst met de 'mol'

Vanaf 1 november wordt het jubileumseizoen uitgezonden. De finale staat vlak voor de feestdagen gepland, op 20 december. Wie er meedoen in het extra seizoen is nog niet bekend. In het begin van het nieuwe jaar begint het reguliere seizoen weer. Maar vanwege de Olympische Winterspelen, begint de 26e reeks pas op 28 februari, in plaats van in januari.

Afgelopen zomer werd er ook een losse editie met onbekende Nederlanders gemaakt voor NPO Start.