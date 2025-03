Dit zijn de mol en winnaar van Wie is de Mol? 2025

De finale van Wie is de Mol? 2025 heeft voor een spannende ontknoping gezorgd. In een live-uitzending vanuit Amsterdam werd duidelijk wie de saboteur was en welke finalist het spel het beste had doorzien. Na weken vol opdrachten, verdenkingen en misleiding viel zaterdagavond de beslissing.

Presentatrice Roos Moggré bleek uiteindelijk de beste speurder en won het seizoen door programmamaker Stijn de Vries te ontmaskeren als de Mol. Actrice Maaike Martens, die dacht dat Moggré de saboteur was, eindigde als verliezend finalist. De pot bedroeg uiteindelijk 8055 euro, wat volgens presentator Rik van de Westelaken "de slechtste pot van 25 seizoenen" was.

De opnames vonden plaats in Cambodja en dit najaar volgt een speciale jubileumeditie, die is opgenomen in Portugal. De namen van de deelnemers zijn nog niet bekend.