Beschouwingsprogramma Speculasies met Van Luyn weer op tv

Speculasies is vanaf zaterdag weer op tv te zien. In dit programma beschouwen kinderen en volwassenen samen Het Sinterklaasjournaal op vrolijke wijze voor én na. Er zijn gesprekken met deskundigen en reacties van kinderen. Het NTR-programma wordt tijdens de Sinterklaasperiode wekelijks uitgezonden op NPO 3, maakte de omroep bekend.

Presentator Thomas van Luyn keert samen met sidekick Stephanie van Eer terug. Ook de vaste tafelgasten, René van 't Hof, Stephanie Louwrier en Patrick Stoof, zijn weer van de partij. Nieuw dit seizoen zijn Merijn Scholten en Georgina Verbaan. De muziek in Speculasies wordt verzorgd door De Surprise Knip en Plakband onder leiding van Ruben Hein. Vorig jaar was De Grote Pietenhuisband, oftewel The Kik, de huisband van het NTR-programma.

Sinterklaas heeft nieuwe woordvoerder

De NTR deelde maandag de eerste beelden van Het Sinterklaasjournaal met Merel Westrik. Voor vaste kijkers zal het even wennen zijn dat zij de vaste presentatrice Dieuwertje Blok, die vanwege ziekte afwezig is, vervangt. Maar in een promo die het Sinterklaasjournaal dinsdag deelt op Instagram, kunnen we tóch nog even genieten van de vertrouwdheid van Blok.

In een korte video zegt de nieuwe presentatrice dat ze haar uiterste best zal doen en ernaar uitkijkt om het programma te presenteren.