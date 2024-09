Beroemde uitspraak 'Ik is klein' van kuiken Calimero krijgt plekje in Van Dale

Het zal voor veel mensen een bekende zin zijn. "Ik is klein", beroemd gemaakt door het tekenfilmkuiken Calimero, krijgt een plek in het woordenboek Van Dale. Dat heeft hoofdredacteur Ton den Boon bekendgemaakt in het radioprogramma Volgspot.

Hoewel de serie Calimero in de jaren zeventig op televisie te zien was, heeft deze quote zich volgens Den Boon onbetwist bewezen en vereeuwigd in het collectieve taalgebruik.

De hele quote van Calimero was: "Zij zijn groot en ik is klein en dat is niet eerlijk." Maar vooral die drie woorden, "ik is klein", worden nog steeds met grote regelmaat gebruikt in publicaties in de media, aldus Den Boon.

Het satirische sketchprogramma Jiskefet, dat van 1990 tot 2005 op de Nederlandse televisie te zien was, heeft ook een aantal vermeldingen in de Dikke Van Dale:

Het kuiken Calimero heeft een "geweldige carrière in onze taal gemaakt", aldus de hoofdredacteur van Van Dale. "Het is nog steeds een soortnaam voor iemand die zich systematisch tekortgedaan en vernederd voelt en daarover blijft klagen", legt hij uit.

De tekenfilmserie Calimero kwam voort uit een stripserie van de Italiaanse artiest Toni Pagot, die het kuiken in 1963 bedacht. De originele tekenfilmserie werd begin jaren zeventig uitgezonden door de TROS. Later volgde ook nog een Japanse animatieversie. De Nederlandse stem werd ingesproken door actrice Corry van der Linden.

