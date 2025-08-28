Terug

Baantjer terug op de buis: 'laatste lijk' Arie Koomen wil eigenlijk laatste blijven

Vandaag, 16:03

Legendarisch. Zo mag je de serie Baantjer toch wel noemen. Voor de fans, en dat zijn er toch wel een hoop, is er heel goed nieuws. Want na 20 jaar keert de populaire crimeserie terug op de buis, bij SBS. In maar liefst tien afleveringen, die vanaf het najaar van 2026 te zien zullen zijn, gaan we weer spannende avonturen volgen. Fans en voormalig lijken kijken er al reikhalzend naar uit.

Je leest het goed: voormalig lijken. We bedoelen dan natuurlijk - met een vette knipoog - de acteurs die de rol van lijk vervulden in de veelbekeken serie. Een van die lijken, de laatste tot nu toe om precies te zijn, is komiek Arie Koomen. Hij is blij met de terugkeer van de serie en heeft zat leuke anekdotes over de opnames. Maar óók over hoe hij de rol heeft weten te bemachtigen.

In Amsterdam geeft Raoul Serrée al 25 jaar heuse Baantjer-tours. Hij is fan van het eerste uur en heeft de echte Baantjer dan ook ontmoet. De politieman-die-schrijver-werd volgde de speurtocht die bij de tour hoort al tijdens de eerste editie. Tourgids Raoul staat natuurlijk ook te springen om de serie weer te kunnen gaan bekijken.

Zien en horen hoe enthousiast Arie en Raoul zijn over de terugkeer? En de mooie verhalen die ze bij de serie hebben? Kijk dan de video bovenaan.

