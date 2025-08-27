Terug

Na 20 jaar komt populaire serie Baantjer weer terug op televisie

Na maar liefst 20 jaar keert de populaire Nederlandse crimeserie Baantjer weer terug op televisie. In het najaar van 2026 zijn tien nieuwe afleveringen van de serie over moordzaken in Amsterdam te zien op SBS.

"Baantjer was jarenlang een van de grootste successen op de Nederlandse televisie. Het is geweldig dat de serie terugkeert en dat ook een nieuwe generatie kijkers dit kan gaan beleven", zegt John de Mol over het nieuws.

De laatste uitzending van de originele serie werd eind 2006 uitgezonden, later volgde nog een prequel. 

Overigens blijkt uit het Hart van Nederland-panel dat mensen ook graag de serie weer op tv willen zien. Eind 2023 bleek uit een rondvraag dat 43 procent van de panelleden Baantjer weer graag op SBS zou willen zien.

Baantjer is niet de eerste serie die nieuw leven wordt ingeblazen door SBS. Eerder werd er al een nieuw seizoen van Gooische Vrouwen geproduceerd in samenwerking met Videoland, en ook Medisch Centrum West is weer te zien.

Cast en invulling

De serie is gebaseerd op de klassieke boeken van A.C. Baantjer. De productie is in handen van NL Film. Later wordt meer bekend over de cast en invulling van de serie.

