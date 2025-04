Advertentie in AD om uitspraken Spong over verkrachting: 'Het ligt niet aan de vrouwen'

In een paginagrote advertentie in het AD wordt donderdag aandacht gevraagd voor 'victim blaming', oftewel de schuld van een misdrijf neerleggen bij het slachtoffer. Aanleiding voor de advertentie is een uitspraak van strafrechtadvocaat Gerard Spong in een documentaire van Sunny Bergman. Spong zegt in de film dat het hem opvalt dat vrouwen "zich toch snel laten verkrachten".

"Beste Gerard, het ligt niet aan de vrouwen", reageren de makers van de advertentie in het AD. Die is er volgens een bijbehorende website (victimblaming.info) gekomen met steun van ruim 1400 donateurs. Op de pagina wordt uitgelegd wat victim blaming is en waarom dit volgens de initiatiefnemers schadelijk is. De actie is volgens de website een initiatief van twee seksuologen.

Vrouwen geven snel hun verzet op, stelt Spong. Volgens de advocaat zouden "goed weerbare" vrouwen het aantal verkrachtingen "drastisch" kunnen doen afnemen. De scène is door de VPRO los op Instagram gezet.

Eerdere advertentie aan John de Mol

De actie lijkt een verwijzing naar een advertentie in het AD uit 2022 van medewerksters van Talpa naar aanleiding van woorden van John de Mol. "Beste John, het ligt niet aan de vrouwen", schreven de Talpa-werkneemsters toen. De Mol had in een uitzending van BOOS over misstanden bij The Voice of Holland gezegd dat er in zijn bedrijf "alle mogelijkheid is om aan de bel te trekken". Ook zei hij dat vrouwen "kennelijk een soort schaamte" hebben. Het gedrag van vrouwen is niet het probleem, reageerden de medewerksters.

Spong wilde donderdagochtend niet reageren op de aan hem gerichte boodschap in het AD, zo liet de advocaat via zijn secretariaat weten.

