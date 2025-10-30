Terug

Videoland komt met docureeks over originele K3

Videoland komt met docureeks over originele K3

Muziek

Vandaag, 20:02

Op Videoland verschijnt binnenkort een documentaireserie over de K3 Originals. De tweedelige docureeks vertelt het verhaal achter de reünietournee van de originele K3-leden Karen Damen, Kristel Verbeke en Kathleen Aerts.

K3 Originals: Het verhaal van Karen, Kristel en Kathleen belooft "een unieke blik achter de schermen" te bieden, meldt RTL donderdag. In de serie wordt de kijker meegenomen in de voorbereidingen voor de optredens. "Wat ons verbindt, is niet alleen de muziek, maar ook onze vriendschap. Die band zal er altijd zijn en dat maakte dit proces zo bijzonder", blikt Kathleen terug in een verklaring.

De eerste aflevering verschijnt op 6 november op het platform. De tweede aflevering verschijnt een week later.

Het reünieconcert van K3 in Antwerpen was een daverend succes:

Reünieconcert K3 in Antwerpen groot succes
8:08

Reünieconcert K3 in Antwerpen groot succes

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

