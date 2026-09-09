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Roxy Dekker verkoopt ArenA binnen enkele minuten volledig uit

Muziek

Vandaag, 11:25

Het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff ArenA is volgens de organisator Friendly Fire binnen enkele minuten uitverkocht. De 21-jarige zangeres staat op 24 april in het Amsterdamse stadion. "Alle tickets waren zo goed als meteen weg", aldus de organisator. Een deel van de kaarten was al verkocht in de presale van afgelopen maandag.

Dekker is de eerste vrouwelijke Nederlandse soloartiest met een eigen show in het grootste stadion van Nederland. Een week geleden gaf de zangeres nog vier uitverkochte shows in de Ziggo Dome. Volgens de concertorganisator komt er geen tweede concert in de ArenA.

Nieuw album Roxy Dekker in top 3

Dekker, die zelf ook uit Amsterdam komt, bracht recent een nieuw album uit en staat inmiddels twee weken in de top 3 van de best beluisterde albums in Nederland. Op de albumcover staan zowel de Ziggo Dome als de ArenA afgebeeld.

Door ANP

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