We kunnen in ons land niet meer om Roxy Dekker heen. De 19-jarige oer-Hollandse superster staat onafgebroken bovenaan in de hitlijsten. Haar liedjes worden miljoenen keren gestreamd. Voor dit jaar is haar hele agenda volgeboekt met optredens.

Met professionals als producer Julian Vahle (de zoon van Linda de Mol), tekstschrijver Maan de Steenwinkel en zanger/rapper Antoon om zich heen, èn haar gewiekste TikTok-filmpjes is de jonge Amsterdamse in no time uitgegroeid tot dé popsensatie in ons land.

Heel slim

En als klap op de vuurpijl nu ook nog een relatie met Koen van Heest van de al even immens populaire YouTube-club De Bankzitters. Voer voor de (roddel)bladen! Dan heb je in entertainmentland goud in handen. Maar wat is haar geheime wapen? Haar kracht? Waarom doet Roxy Dekker het zo lekker?

TikTok-expert Joey Scheufler weet het wel: "Roxy maakt ontzettend handig gebruik van social media. TikTok is eigenlijk het oude TMF. Áls je al iets wilt met muziek en je videoclip, moet je daar dus zijn. Roxy promoot haar nieuwe nummers altijd met een heel kort filmpje op TikTok, waarin een stukje uit he nieuwe liedje te horen is. Tegen de tijd dat de officiële release plaatsvindt, gaan miljoenen mensen het streamen. Heel slim!"

De cijfers consolideren haar sterrenstatus: Op Spotify heeft ze 2,8 miljoen luisteraars per maand en de nipt twee minuten durende liedjes Sugardaddy en Satisfyer zijn goed voor respectievelijk 44 miljoen en 39 miljoen streams.

Kunstje afkijken

En daarmee is Roxy de enige in haar soort, zeggen 538-dj's Sander Menting & Dylan Boet. "Roxy is booming, ze is dé hit van dit moment." Het tweetal had de zangeres regelmatig in het programma en steekt hun bewondering voor haar niet onder stoelen of banken, ook omdat ze zeer toegankelijk is.

Ze noemen haar "de nieuwe Sabrina Carpenter." Deze Amerikaanse actrice en zangeres die momenteel hoge ogen gooit met haar hits Espresso en Please Please Please brengt haar songs net als Roxy via TikTok aan de man.

De vraag is natuurlijk hoe lang Dekker haar sterrenstatus weet te behouden. "Als je zo allemaal jongens en meiden hebt, die het kunstje gaan afkijken, moet je je afvragen hoe lang het grote succes gaat duren", besluit Joey Scheufler. "Maar Roxy is al heel lang bezig in de muziek, ze is echt een talent."