Django Wagner verruilt podium voor optreden in gevangenis

Zanger Django Wagner treedt binnenkort op voor een publiek dat je niet elke dag tegenkomt. Hij verruilt het podium voor de gevangenis van Almelo, waar hij het Exodusconcert 2025 geeft. Dit jaarlijkse optreden is bedoeld om gedetineerden in contact te brengen met cultuur.

Speciaal voor het concert zette Wagner een gedicht van een gevangene op muziek, maakte KRO-NCRV dinsdag bekend. Het resultaat is op 12 oktober te horen in het radioprogramma Volgspot. “Het is heel bijzonder om iets te doen dat mensen binnen de muren raakt,” zegt de zanger over het project.

Nederlandse muziek wint aan populariteit. Django Wagner vertelde daarover bij Nieuws van de Dag, dat zie je in de video hieronder:

Meer dan muziek

Het Exodusconcert wordt dit jaar voor de vijftiende keer georganiseerd. Elk jaar schrijven gevangenen uit heel Nederland gedichten over hun leven en dromen. De mooiste inzendingen verschijnen in de Bajesagenda 2026, een populaire agenda die onder zo’n 20.000 gedetineerden wordt verspreid. Met het concert en de wedstrijd willen de organisatoren laten zien dat creativiteit kan helpen om weer vooruit te kijken en te groeien, zelfs binnen gevangenismuren.

