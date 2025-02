'Zwaargewonde bij show Django Wagner in Brabant'

Bij een show van zanger Django Wagner is zondagavond iemand zwaargewond geraakt. Een man werd mishandeld in een tent voor café De Zwaan in het Noord-Brabantse Son. Dat meldt Omroep Brabant. De politie kan dit nog niet bevestigen.

De man zou meerdere klappen op zijn hoofd hebben gekregen en aangevallen zijn met een scherp voorwerp. Hij raakte zwaargewond en was niet meer aanspreekbaar. De man zou daarnaast zijn beroofd. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse, waaronder een traumahelikopter.

Dinnershow

De mishandeling gebeurde volgens de omroep in een tent voor het café. Op dat moment was een dinnershow bezig met optredens van onder andere zanger Django Wagner. De sfeer zou grimmig zijn. Veel mensen hadden te veel gedronken.

De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet op dit moment onderzoek naar wat er precies is gebeurd.