Deze oer-Nederlandse muziekstijl is vanaf nu immaterieel erfgoed: 'Yes! Eindelijk'

4 apr 2026, 21:48 - Update: 4 apr 2026, 23:14

Dialectrock staat vanaf nu op de nationale lijst van immaterieel erfgoed. Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) heeft de muziekstijl officieel erkend. Daarmee krijgt de stroming, die ooit begon in de Achterhoek, een vaste plek binnen de Nederlandse cultuur. Inmiddels zijn er ook succesvolle band uit andere regio's die zingen in hun eigen dialect.

De muziek ontstond in de jaren '70 toen de band Normaal rock combineerde met zingen in streektaal. Wat toen nog opviel, groeide uit tot een brede muziekstroming met bekende namen als Skik uit Drenthe, De Kast uit Friesland, Rowwen Hèze uit Limburg en Oôs Joôs uit West-Friesland.

Met deze erkenning is de Drentse band Mooi Wark in één klap ook immaterieel erfgoed. Wat zij daarvan vinden, vertellen ze in de bovenstaande video.

'Normaal-dialect'

De aanvraag om dialectrock op de lijst te zetten kwam van het Anhangerschap, de fanclub van Normaal. Zij hoopten dat de band zelf op de lijst zou komen. "We hadden eigenlijk liever gezien dat het ‘Normaal-dialect’ zou heten, maar dit is ook mooi", zegt Ron Lam van de fanclub tegen Hart van Nederland. "Normaal heeft het dialect echt op de kaart gezet en is veel meer dan alleen een band."

Het kenniscentrum besloot de aanvraag breder te trekken en de hele muziekstijl te erkennen. Volgens kenners laat dialectrock juist de stem van regio's en het platteland horen.

Lees ook

Fans hebben rockband Normaal aangedragen voor Nederlands immaterieel erfgoed
Fans hebben rockband Normaal aangedragen voor Nederlands immaterieel erfgoed
Drentse band Mooi Wark verklaart gebarentolk Irma Sluis de liefde in nieuw nummer
Drentse band Mooi Wark verklaart gebarentolk Irma Sluis de liefde in nieuw nummer

