Fans hebben rockband Normaal aangedragen voor Nederlands immaterieel erfgoed

Normaal wordt mogelijk uitgeroepen tot immaterieel cultureel erfgoed. Het Anhangerschap, de fanclub van de Achterhoekse groep, heeft de band officieel voorgedragen bij het KIEN, het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. De gesprekken hierover zijn momenteel gaande, meldt omroep Oost woensdag.

Volgens Dolf Ruesink, die het boek De Schatkamer van Normaal schreef, heeft de band genoeg betekend om immaterieel cultureel erfgoed te zijn. "Als pioniers van de streektaal, de introductie daarvan in de popmuziek, het zelfbewustzijn van de provincie, maar ook tradities en rituelen die pas blijvende betekenis krijgen als ze worden doorgegeven aan een nieuwe generatie. Bij Normaal gebeurt dat."

Eer voor de band

Bij voorzitter van de fanclub, Ron Lam, wordt de muziek van Normaal ook al generaties doorgegeven. "Ik ben sinds mijn 16e fan van de rockband. Nu ben ik 60 en zijn mijn dochters ook meegegaan naar concerten." De derde generatie Lam is nog jong maar wordt al wel klaargestoomd voor de muziek. "Mijn kleinkinderen dragen al rompertjes met Normaal erop. Je kan nooit jong genoeg beginnen."

Zanger Bennie Jolink zou zo'n status prachtig vinden, zo stelt hij tegenover Oost. "Ik vind niet dat ik me daar actief mee moet bemoeien. Dit is iets wat anderen moeten doen. Maar het past goed bij ons 50-jarig bestaan als Normaal. Als het lukt, zou ik het best een eer vinden."