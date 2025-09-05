Backstreet Boys bestaan 30 jaar: Nederlandse fans nog altijd dolenthousiast

Vrijdag is het precies dertig jaar geleden dat de Backstreet Boys hun eerste single We've Got It Goin' On uitbrachten en in Europa doorbraken. Hiermee werden ze de eerste boyband die duizenden Nederlandse harten sneller lieten kloppen. En nog altijd trekken de vijf mannen volle zalen.

Petra uit Maarssen was nét 13 jaar oud toen haar moeder haar in 1995 voor de televisie riep. "Moet je kijken wat een leuk nummer, iets voor jou?" En ze had gelijk. Vanaf dat moment was Petra fan. Een jaar later zag ze de band voor het eerst live in Leiden, nog een jaar later ontmoette ze de band en inmiddels is ze naar vijftien concerten geweest.

Voor haar 43e verjaardag deed Petra een bijzonder verzoek: in plaats van cadeautjes zette ze een open Tikkie op haar Facebook-pagina om geld in te zamelen voor een concertkaartje in Las Vegas.

Backstage bij haar idolen

Petra heeft bijzondere herinneringen aan de band. Toen ze 15 jaar oud was nam haar vader haar mee naar de MTV European Music Awards, waar hij als pers aan het werk was. Het plan was dat ze in de zaal zou zitten, maar Petra belandde uiteindelijk backstage. Daar verzamelde ze stiekem de handtekeningen van de bandleden. "De beste dag uit mijn leven," noemt ze het nog altijd.

Hoewel ze na een verhuizing een groot deel van haar verzameling merchandise heeft weggegeven aan mede-fans, heeft ze nog altijd een aantal plakboeken met de meest bijzondere herinneringen, waaronder het "vodje" met handtekeningen.

En de liefde voor de Backstreet Boys is niet verdwenen. Petra volgt de band nog steeds op de voet, luistert hun muziek dagelijks, is lid van een Facebook-fangroep en probeert zo veel mogelijk concerten mee te pakken.

Meegroeien met fans

Volgens pop-deskundige Simone Driessen is de band nog steeds zo succesvol omdat de leden meegroeien met hun fans: "We zien ook echt stukken van hun eigen persoonlijke leven nu terug in de muziek. Ze zingen bijvoorbeeld iets meer over huidige liefdesrelaties en niet zozeer de eerste keer verliefd worden, en ook over scheidingen."

Wereldwijd succes

De Backstreet Boys, bestaande uit Nick Carter, Brian Littrell, AJ McLean, Howie Dorough en Kevin Richardson, werden opgericht in 1993 en groeiden uit tot de bestverkopende boyband aller tijden, met meer dan 100 miljoen verkochte platen. Hits als I Want It That Way, Everybody en As Long As You Love Me behoren tot de grootste popklassiekers uit de jaren ’90.

De groep stond in totaal tien keer in Nederland op de planken. De laatste keer was in 2022 in de Ziggo Dome in Amsterdam.