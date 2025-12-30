Lucas (19) kent de hele Top 2000-lijst uit zijn hoofd: 'Ik ben in topvorm'

Sinds 2021 leert de 19-jarige Lucas van Aalst uit het het Gelderse Aalten de noteringen van de Top 2000-lijst uit zijn hoofd. De 19-jarige Lucas heeft inmiddels naamsbekendheid opgebouwd op de redactie van Radio 2 en is als superfan al drie keer 's nachts vanuit Aalten naar het café in Hilversum gereden.

"Maar dit jaar ken ik pas de hoogste 200 nummers, dus ik moet nog wel aan de bak." Vertelt Lucas aan Hart van Nederland. Uiteindelijk verwacht de muziekliefhebber dat hij over een tijdje de noteringen van de hele lijst, net als vorig jaar, uit zijn hoofd kent.

Topvorm

"Ik heb niet per se heel veel tijd om de lijst uit mijn hoofd te leren, want ik heb best een druk leven", vertelt Lucas. "Maar tijdens het studeren", zo vertelt de rechtenstudent, "luister ik graag naar de Top 2000."

Hoe zoveel informatie makkelijk wordt opgeslagen in zijn hoofd? "Ik merk dat mijn geheugen goed werkt. Vroeger kon ik op vakantie ook al precies onthouden hoeveel kilometers tussen punt A en punt B zaten, maar nu ben ik wel echt in topvorm, merk ik."

Proef op de som

Dinsdagochtend rijdt Lucas op de terugweg van een nachtje bij het Top 2000-café in Hilversum langs het nagemaakte Top 2000-café van Arjen Ligt in Apeldoorn. "Wij grappen hier altijd dat ze in Hilversum afkijken bij ons, maar in werkelijkheid is dat natuurlijk andersom", vertelt Arjen tegen Hart van Nederland.

Elke avond is het café geopend voor mensen uit de buurt om daar samen naar de lijst te luisteren. Lucas wil graag de proef op de som nemen: weet hij de noteringen van de liedjes die in het café van Arjen worden afgespeeld te raden? "Als je mij vraagt wie een grotere fan is, dan moet ik toch echt Lucas zeggen", biecht Arjen op. "Hij kent alle plekken van alle liedjes uit de lijst uit zijn hoofd. Hoe doe je dat?"