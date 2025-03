Kane gaat nu echt definitief stoppen

De Haagse band Kane stopt ermee. Na de comeback van vorig jaar, die het einde van een pauze van tien jaar markeerde, houden zanger Dinand Woesthoff en gitarist Dennis van Leeuwen er nu definitief mee op. Het woensdag aangekondigde concert in Rotterdam Ahoy op 18 oktober wordt de allerlaatste show, is vrijdag bekendgemaakt.

De afscheidsshow in Ahoy krijgt de naam Exit & Entrances, vernoemd naar het gelijknamige allerlaatste album dat na de zomer verschijnt. Donderdag verscheen het eerste voorproefje met de single Older.

"We geven nog één keer alles op de plek die het meest voor ons betekent", zegt Woesthoff over Ahoy, waar Kane al negen keer eerder optrad. "Dit wordt onze fraaie finale, samen met alle fans, lees vrienden van toen tot nu. Laten we samen het licht uitdoen."

Hitmachine

Kane is een van de meest succesvolle bands in de Nederlandse popgeschiedenis. De groep werd in 1999 opgericht en scoorde talloze hits als Rain Down On Me, So Glad You Made It, Fearless, Something To Say, Shot of a Gun en No Surrender. De band bracht zeven albums uit en gaf uitverkochte concerten in de Johan Cruijff ArenA, De Kuip en de Ziggo Dome. Ook won KANE talloze prijzen waaronder zes Edisons, drie 3FM Awards, drie MTV Awards en elf TMF Awards.

In 2014 stopten Woesthoff en Van Leeuwen met Kane. Pas na bijna tien jaar werd gesproken over een comeback, die kwam uiteindelijk op gang dankzij het opnemen van de vierdelige documentaire genaamd KANE: A Story Recorded. De serie werd gemaakt naar aanleiding van het 25-jarig jubileum van Kane. De band ging daarna weer optreden en bracht ook weer nieuwe muziek uit.

